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Исполнилось 29 лет со дня дебюта Тотти в «Роме»

28 Марта 2022 • 15:11 Комментировать
Сампдория
...
Рома
4.10 3.60 1.87
03.04 19:00

Легендарный Франческо Тотти посвятил всю свою карьеру одному клубу - «Роме». Это достаточно редкий случай в футболе - Тотти действительно не надевал никогда футболку какого-либо иного клуба, кроме «Ромы», завершив карьеру лишь пять лет тому назад, в возрасте 41 года.

А начиналось все в сезоне 1992-1993, когда Тотти было шестнадцать лет. В ту пору «Рому» тренировал югославский специалист Вуядин Бошков, а играл за команду пользовавшийся большим уважением и авторитетом другой югослав - Синиша Михайлович. Именно по его настоянию Бошков сперва пригласил пятнадцатилетнего Тотти тренироваться с основным составом «Ромы», а затем и вышел на замену в обстоятельствах, когда это не планировалось.

28 марта 1993 года «Рома» побеждала в Брешии, и, по плану Бошкова, на поле должен был появиться защитник - например, Роберто Муцци. Но подошедший к тренеру Михайлович попросил того дать шанс Тотти.

- Я был уверен, что на замену выпустят Муцци, но после того, как Вуядин сказал, чтобы я готовился выйти на поле, мое сердце забилось от радости! Вы даже не представляете, какой это был волнующий для меня момент! - вспоминает Тотти.

А случился этот момент ровно двадцать девять лет тому назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Франческо Тотти Синиша Михайлович Вуядин Бошков
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САМПДОРИЯ РОМА
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