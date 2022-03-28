Исполнилось 29 лет со дня дебюта Тотти в «Роме»

Легендарный Франческо Тотти посвятил всю свою карьеру одному клубу - «Роме». Это достаточно редкий случай в футболе - Тотти действительно не надевал никогда футболку какого-либо иного клуба, кроме «Ромы», завершив карьеру лишь пять лет тому назад, в возрасте 41 года.

А начиналось все в сезоне 1992-1993, когда Тотти было шестнадцать лет. В ту пору «Рому» тренировал югославский специалист Вуядин Бошков, а играл за команду пользовавшийся большим уважением и авторитетом другой югослав - Синиша Михайлович. Именно по его настоянию Бошков сперва пригласил пятнадцатилетнего Тотти тренироваться с основным составом «Ромы», а затем и вышел на замену в обстоятельствах, когда это не планировалось.

28 марта 1993 года «Рома» побеждала в Брешии, и, по плану Бошкова, на поле должен был появиться защитник - например, Роберто Муцци. Но подошедший к тренеру Михайлович попросил того дать шанс Тотти.

- Я был уверен, что на замену выпустят Муцци, но после того, как Вуядин сказал, чтобы я готовился выйти на поле, мое сердце забилось от радости! Вы даже не представляете, какой это был волнующий для меня момент! - вспоминает Тотти.

А случился этот момент ровно двадцать девять лет тому назад.