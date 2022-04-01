Рома претендует на полузащитника «Сассуоло»

Центральный полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези попал в сферу интересов «Ромы».

Главным претендентом на 22-летнего футболиста считался миланский «Интер», но, как стало известно Corriere dello Sport, в борьбу за хавбека вступает «Рома».

Фраттези является выпускником академии «Ромы». Именно из римского клуба он перешёл в «Сассуоло» летом 2017 года за 5 млн евро. «Роме» полагается процент от суммы перепродажи своего бывшего игрока, что позволит римлянам вернуть его на 10 млн дешевле номинальной стоимости.

Давиде Фраттези отметился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 29 поединках текущего розыгрыша Серии А. Недавно полузащитник продлил контракт с «Сассуоло» до 2026 года.