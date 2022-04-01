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Чемпионат Италии. Серия А

Рома претендует на полузащитника «Сассуоло»

01 Апреля 2022 • 23:22 Комментировать
Сампдория
...
Рома
4.20 3.65 1.85
03.04 19:00

Центральный полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези попал в сферу интересов «Ромы».

Главным претендентом на 22-летнего футболиста считался миланский «Интер», но, как стало известно Corriere dello Sport, в борьбу за хавбека вступает «Рома».

Фраттези является выпускником академии «Ромы». Именно из римского клуба он перешёл в «Сассуоло» летом 2017 года за 5 млн евро. «Роме» полагается процент от суммы перепродажи своего бывшего игрока, что позволит римлянам вернуть его на 10 млн дешевле номинальной стоимости.

Давиде Фраттези отметился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами в 29 поединках текущего розыгрыша Серии А. Недавно полузащитник продлил контракт с «Сассуоло» до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сассуоло Давиде Фраттези
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