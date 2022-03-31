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Чемпионат Италии. Серия А

В «Сампдории» радуются возвращению Дамсгора

31 Марта 2022 • 06:27 Комментировать
Сампдория
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Рома
4.15 3.65 1.85
03.04 19:00

Мы уже сообщали о том, что датский хавбек Миккель Дамсгор вернулся к тренировкам спустя почти полгода отсутствия. Возвращение датчанина в тренировочном центре итальянского клуба было встречено с большим энтузиазмом. В начале сезона с Дамсгором связывали огромные надежды после того, как он прекрасно показал себя на чемпионате Европы, забив мячи в ворота России и Англии.

- Мне трудно говорить сейчас, я был болен, какое-то время провел в больнице. Сейчас я работаю полным ходом над возвращением к тому, что я люблю - к футболу, - заявил Дамсгор, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Миккель Дамсгор
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САМПДОРИЯ РОМА
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