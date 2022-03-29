Дамсгор приступил к тренировкам

Датский полузащитник генуэзской «Сампдории» Миккель Дамсгор вернулся к тренировкам в составе своего клуба. В текущем сезоне он успел сыграть в семи матчах, после чего получил травму и выбыл из строя на долгих шесть месяцев. Новость о долгожданном возвращении одного из лучших футболистов клуба была опубликована в социальных сетях «Сампдории». Будем надеяться, что 21-летний Миккель поможет клубу в борьбе за сохранение прописки в Серии А.

Дамсгор выступает за «Сампдорию» с 2020 года, в общей сложности на его счету уже сорок два матча в футболке «моряков». Также с 20202 года выступает за сборную Дании, проведя уже тринадцать матчей в ее составе.