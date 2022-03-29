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Чемпионат Италии. Серия А

Дамсгор приступил к тренировкам

29 Марта 2022 • 19:59 Комментировать
Сампдория
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Рома
4.15 3.65 1.85
03.04 19:00

Датский полузащитник генуэзской «Сампдории» Миккель Дамсгор вернулся к тренировкам в составе своего клуба. В текущем сезоне он успел сыграть в семи матчах, после чего получил травму и выбыл из строя на долгих шесть месяцев. Новость о долгожданном возвращении одного из лучших футболистов клуба была опубликована в социальных сетях «Сампдории». Будем надеяться, что 21-летний Миккель поможет клубу в борьбе за сохранение прописки в Серии А.

Дамсгор выступает за «Сампдорию» с 2020 года, в общей сложности на его счету уже сорок два матча в футболке «моряков». Также с 20202 года выступает за сборную Дании, проведя уже тринадцать матчей в ее составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Миккель Дамсгор
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САМПДОРИЯ РОМА
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