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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» заинтересована в покупке форварда сборной Италии

24 Марта 2022 • 22:50 Комментировать
Сампдория
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Рома
4.20 3.60 1.85
03.04 19:00

Нападающий «Сассуоло» и сборной Италии Джакомо Распадори стал трансферной целью «Ромы» на лето.

Римляне считают 22-летнего игрока оптимальным вариантом для замены Николо Дзаньоло, который связан с переходом в туринский «Ювентус», передаёт Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Сассуоло» оценивает своего лидера в 30 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2024 года. Интерес к Распадори, помимо «Ромы», проявляет всё тот же «Ювентус».

На счету футболиста сборной Италии 9 забитых мячей и 5 результативных передач в 28 поединках нынешнего розыгрыша Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Сассуоло Джакомо Распадори
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САМПДОРИЯ РОМА
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