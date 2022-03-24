«Рома» заинтересована в покупке форварда сборной Италии

Нападающий «Сассуоло» и сборной Италии Джакомо Распадори стал трансферной целью «Ромы» на лето.

Римляне считают 22-летнего игрока оптимальным вариантом для замены Николо Дзаньоло, который связан с переходом в туринский «Ювентус», передаёт Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Сассуоло» оценивает своего лидера в 30 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2024 года. Интерес к Распадори, помимо «Ромы», проявляет всё тот же «Ювентус».

На счету футболиста сборной Италии 9 забитых мячей и 5 результативных передач в 28 поединках нынешнего розыгрыша Серии А.