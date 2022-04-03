«Рома» обыграла «Сампдорию» и поднялась на пятое место в таблице

«Рома» одержала победу в матче 31-го тура чемпионата Италии, переиграв на выезде «Сампдорию» с минимальным счётом (1:0). Победа позволила команде Жозе Моуринью подняться на пятую строчку в турнирной таблице.

Единственный гол в матче забил Генрих Мхитарян на 27-й минуте.

После победы «Рома» поднялась с 54 очками на пятое место, отставание от четвёртого, на котором расположился «Ювентус», составляет пять зачётных баллов.