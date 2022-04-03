«Рома» обыграла «Сампдорию» и поднялась на пятое место в таблице

«Рома» одержала победу в матче 31-го тура чемпионата Италии, переиграв на выезде «Сампдорию» с минимальным счётом (1:0). Победа позволила команде Жозе Моуринью подняться на пятую строчку в турнирной таблице.
Единственный гол в матче забил Генрих Мхитарян на 27-й минуте.
После победы «Рома» поднялась с 54 очками на пятое место, отставание от четвёртого, на котором расположился «Ювентус», составляет пять зачётных баллов.
Протокол игры
|27'Мхитарян Генрих (0:1)
Аудеро Эмиль•Берешиньски Бартош • 46'Феррари Алекс•Колли Омар•Мурру Никола 60' (Ауджелло Томмазо ( 60') •Кандрева Антонио•Ринкон Томас 60' (Виейра Ронни ( 60') •Торсби Мортен 73' (Тримболи Симоне ( 73') •Сабири Абдельхамид • 71'Сенси Стефано 46' (Квальярелла Фабио ( 46') •Капуто Франческо
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер • 9'Карсдорп Рик•Кристанте Бриан•Оливейра Сержиу • 48'Залевски Никола 81' (Шомуродов Элдор ( 81') •Мхитарян Генрих•Пеллегрини Лоренцо•Абрахам Тэмми 81' (Винья Матиас ( 81')
03 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".