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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» обыграла «Сампдорию» и поднялась на пятое место в таблице

03 Апреля 2022 • 20:57 Комментировать
Сампдория
0:1
Рома
окончен

«Рома» одержала победу в матче 31-го тура чемпионата Италии, переиграв на выезде «Сампдорию» с минимальным счётом (1:0). Победа позволила команде Жозе Моуринью подняться на пятую строчку в турнирной таблице.

Единственный гол в матче забил Генрих Мхитарян на 27-й минуте.

После победы «Рома» поднялась с 54 очками на пятое место, отставание от четвёртого, на котором расположился «Ювентус», составляет пять зачётных баллов.

Протокол игры  
Сампдория 0:1Рома
  27'Мхитарян Генрих (0:1)
Аудеро ЭмильБерешиньски Бартош   46'Феррари АлексКолли ОмарМурру Никола  60' (Ауджелло Томмазо (  60') Кандрева АнтониоРинкон Томас  60' (Виейра Ронни (  60') Торсби Мортен  73' (Тримболи Симоне (  73') Сабири Абдельхамид   71'Сенси Стефано  46' (Квальярелла Фабио (  46') Капуто Франческо
Запасные: Йосида МайяМаньяни ДжанджакомоСупряга ВладиславРавалья НиколаФальконе ВладимироАскилдсен Кристоффер
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес Рожер   9'Карсдорп РикКристанте БрианОливейра Сержиу   48'Залевски Никола  81' (Шомуродов Элдор (  81') Мхитарян ГенрихПеллегрини ЛоренцоАбрахам Тэмми  81' (Винья Матиас (  81')
Запасные: Боер ПьетроДиавара АмадуЭль-Шаарави СтефанБове ЭдоардоВольпато КристианАфена-Гьян ФеликсКумбулла МарашФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс ЭйнслиПерес Карлес
03 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Рома Сампдория
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окончен Фиорентина 1:0 Эмполи 1.55 4.40 5.80
окончен Аталанта 1:3 Наполи 2.30 3.30 3.25
окончен Удинезе 5:1 Кальяри 1.93 3.35 4.30
окончен Сампдория 0:1 Рома 4.60 3.80 1.75
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
04.04  21:45 Милан ... Болонья 1.44 4.70 7.40
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Сегодня, 03 Апреля
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