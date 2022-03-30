Моуринью летом планирует значительно обновить состав «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью летом планирует значительно обновить состав команды. По сообщениям Calciomercato, команду может покинуть больше половины футболистов, ведь лишь семеро из игроков основы португалец считает неприкасаемыми.

Сообщается, что Моуринью точно хочет оставить в команде Тэмми Абрахама, Руи Патрисиу, Криса Смоллинга, Сержи Оливейру, Леонардо Спинаццолу, Лоренцо Пеллегрини и Генриха Мхитаряна, чей контракт с клубом истекает в конце сезона.

Все остальные, включая Николо Дзаньоло, могут покинуть команду в летнее межсезонье. О тех футболистах, которых Моуринью хочет приобрести пока неизвестно.