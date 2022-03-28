Моуринью хочет видеть в «Роме» полузащитника «Тоттенхэма»

Пьер-Эмиль Хёйбьерг, выступающий за лондонский «Тоттенхэм», заинтересовал итальянскую «Рому».

Наставник римлян Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании 26-летнего датчанина, с которым знаком по совместной работе в «Тоттенхэме», о чём сообщает Gazzetta dello Sport. Вероятный трансфер может быть осложнён требованиями «шпор»: главный тренер Антонио Конте доволен Хёйбьергом, поэтому лондонцы запросят около 40 млн евро за хавбека.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг связан с «Тоттенхэмом» контрактом, действующим до лета 2025 года. На счету датского игрока 39 матчей, 3 забитых гола и 4 результативные передачи во всех соревнованиях сезона 2021/22.