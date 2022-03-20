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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью может переманить в «Рому» игрока «Челси»

20 Марта 2022 • 23:07 Комментировать
Сампдория
...
Рома
03.04 20:30

Полузащитник лондонского «Челси» Шарли Мусонда может перезапустить карьеру в итальянской «Роме».

25-летний футболист, некогда подававший большие надежды, давно не задействуется в первой команде «синих». Летом он расстанется с лондонским клубом, в котором провёл десять лет.

По информации Goal, «Рома» готова пригласить бельгийца в качестве свободного агента. Ранее римляне пытались заполучить Мусонду на правах аренды, а Жозе Моуринью находится в хороших отношениях с игроком.

Атакующий хавбек также интересен другому итальянскому клубу – «Вероне».

В нынешнем сезоне Мусонда принял участие в 2 матчах за дубль «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Верона Жозе Моуринью Шарли Мусонда
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