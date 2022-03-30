Спинаццола приступает к тренировкам с общей группой

Спустя 272 дня после своей травмы, полученной в матче за сборную Италии на прошлогоднем чемпионате Европы, полузащитник Леонардо Спинаццола приступает к тренировкам в общей группе. Сейчас он находится в финском городе Турку на обследовании у профессора Лемпайнена, который прооперировал его сразу после травмы, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Начиная с апреля. Спинацциола будет тренироваться вместе с общей группой игроков «Ромы», с тем, чтобы во второй половине месяца, возможно, уже вернуться на поле. Не исключено, что какое-то время он поиграет в молодежной команде «Ромы», дабы не нагружать себя после продолжительной травмы.