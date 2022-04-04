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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Любого другого тренера похвалили бы за фантастический футбол, но не меня»

04 Апреля 2022 • 00:36 Комментировать
Сампдория
0:1
Рома
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, по собственному мнению, не получает заслуженных позитивных отзывов о своей работе.

В гостевом матче Серии А «Рома» с минимальным счётом одолела «Сампдорию».

«Будь здесь другой тренер, люди говорили бы о нашем голе как о чём-то фантастическом, но этого не будет сказано в мой адрес!» – отметил португалец.

«Культура в Риме такова: выигрываешь дерби – попадаешь в рай, проигрываешь – полная катастрофа. Но нам удалось сохранить правильный настрой и одержать победу в сегодняшней игре. Мы контролировали ситуацию и могли закончить матч досрочно, забив второй гол», – сказал в послематчевом интервью Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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окончен Сампдория 0:1 Рома 4.60 3.80 1.75
окончен Ювентус 0:1 Интер Милан 2.95 3.15 2.70
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
04.04  21:45 Милан ... Болонья 1.44 4.70 7.40
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