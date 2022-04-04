Моуринью: «Любого другого тренера похвалили бы за фантастический футбол, но не меня»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, по собственному мнению, не получает заслуженных позитивных отзывов о своей работе.

В гостевом матче Серии А «Рома» с минимальным счётом одолела «Сампдорию».

«Будь здесь другой тренер, люди говорили бы о нашем голе как о чём-то фантастическом, но этого не будет сказано в мой адрес!» – отметил португалец.

«Культура в Риме такова: выигрываешь дерби – попадаешь в рай, проигрываешь – полная катастрофа. Но нам удалось сохранить правильный настрой и одержать победу в сегодняшней игре. Мы контролировали ситуацию и могли закончить матч досрочно, забив второй гол», – сказал в послематчевом интервью Моуринью.