Моуринью планирует перестройку в полузащите «Ромы»

Летом средняя линяя римского клуба может значительно обновиться.

Сообщается, что главный тренер римлян Жозе Моуринью недоволен текущим состоянием полузащиты. По данным Calciomercato, единственный хавбек, чьё положение в клубе не подвергается сомнениям, – капитан Лоренцо Пеллегрини.

Арендованный у «Порту» Серхио Олевейра вряд ли будет выкуплен, Жордан Верету не входит в планы «Ромы» на будущее, Брайан Кристанте может быть продан за 20 млн евро, а истекающий контракт Генриха Мхитаряна, как известно, могут не продлить.

«Рома» располагается на шестой строчке в Серии А после 30-ти туров.