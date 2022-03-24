Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью планирует перестройку в полузащите «Ромы»

24 Марта 2022 • 22:05 Комментировать
Сампдория
...
Рома
4.20 3.60 1.85
03.04 19:00

Летом средняя линяя римского клуба может значительно обновиться.

Сообщается, что главный тренер римлян Жозе Моуринью недоволен текущим состоянием полузащиты. По данным Calciomercato, единственный хавбек, чьё положение в клубе не подвергается сомнениям, – капитан Лоренцо Пеллегрини.

Арендованный у «Порту» Серхио Олевейра вряд ли будет выкуплен, Жордан Верету не входит в планы «Ромы» на будущее, Брайан Кристанте может быть продан за 20 млн евро, а истекающий контракт Генриха Мхитаряна, как известно, могут не продлить.

«Рома» располагается на шестой строчке в Серии А после 30-ти туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
22:55 · Англия. Премьер-лига
«Интер», «Милан», «Наполи» и клубы АПЛ интересуются Бараком
22:50 · Италия. Серия А
«Рома» заинтересована в покупке форварда сборной Италии
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отказался от желания подписать Рюдигера
22:05 · Италия. Серия А
Моуринью планирует перестройку в полузащите «Ромы»
21:33 · Италия. Серия А
«Милан» собирается урезать Ибрагимовичу зарплату и предложить должность в структуре клуба
20:51 · Италия. Серия А
Роналдиньо: Мальдини всегда был моим кумиром
20:06 · Италия. Серия А
Калулу: «Я не боялся провалиться в «Милане»
19:54 · Италия. Серия А
Калюлю рассказал, как проходят тренировки с Ибрагимовичем и Жиру в «Милане»
19:36 · Италия. Серия А
Бернардески и Мертенс интересны «Лацио»
19:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет выкупить Морату после окончания аренды
18:24 · Италия. Серия А
«Интер» вероятно продаст одну из звёзд летом
17:32 · Италия. Серия А
Моуринью хочет вернуть Паредеса в «Рому»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Спартака» мог перебраться в Серию А
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл замену Кесси в «Челси»
09:59 · Италия. Серия А
Абрахам может уйти из «Ромы»
Все новости
Рекомендуем