Раванелли назвал идеальный клуб для Дибалы

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Раванелли считает, что Пауло Дибала идеально вписался бы в «Рому» Жозе Моуринью.

Недавно стало известно о том, что истекающий контракт аргентинца с «Ювентусом» не будет продлён. Летом нападающий станет свободным агентом.

«Я вижу Дибалу в «Роме». Он составил бы великолепное атакующее трио с Тэмми Абрахамом и Лоренцо Пеллегрини», – заявил Раванелли в интервью Sky Sport Italia.

Главными претендентами на подписание Пауло Дибалы считаются миланский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен». Также в услугах форварда сборной Аргентины, по сообщениями СМИ, заинтересованы лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и «Барселона».