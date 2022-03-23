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Чемпионат Италии. Серия А

Раванелли назвал идеальный клуб для Дибалы

23 Марта 2022 • 22:22 Комментировать
Сампдория
...
Рома
4.15 3.65 1.85
03.04 19:00

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Фабрицио Раванелли считает, что Пауло Дибала идеально вписался бы в «Рому» Жозе Моуринью.

Недавно стало известно о том, что истекающий контракт аргентинца с «Ювентусом» не будет продлён. Летом нападающий станет свободным агентом.

«Я вижу Дибалу в «Роме». Он составил бы великолепное атакующее трио с Тэмми Абрахамом и Лоренцо Пеллегрини», – заявил Раванелли в интервью Sky Sport Italia.

Главными претендентами на подписание Пауло Дибалы считаются миланский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен». Также в услугах форварда сборной Аргентины, по сообщениями СМИ, заинтересованы лондонский «Арсенал», мадридский «Атлетико» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фабрицио Раванелли Пауло Дибала
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САМПДОРИЯ РОМА
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