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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью посетил Ватикан и встретился с португальским кардиналом

30 Марта 2022 • 07:29 Комментировать
Сампдория
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Рома
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03.04 19:00

Жозе Моуринью посвятил вчерашний день визитам священных мест в Риме - сперва он отправился в Ватикан ради встречи с португальским кардиналом Жозе Толентино де Мендонсой, после чего остановился в гостинице напротив римского Колизея для того, чтобы дать интервью одному из итальянских изданий.

Толентино де Мендонса родился на острове Мадейра, в Фуншале, то есть является земляком Криштиану Роналду. Он считается одним из главных экспертов современной по португальской литературе, а также одним из главных голосов в католическом мире. Для Моуринью встреча с кардиналом стала первой в жизни, подчеркивает La Gazzetta Dello Sport.

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Рома Жозе Моуринью
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САМПДОРИЯ РОМА
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