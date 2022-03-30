Моуринью посетил Ватикан и встретился с португальским кардиналом

Жозе Моуринью посвятил вчерашний день визитам священных мест в Риме - сперва он отправился в Ватикан ради встречи с португальским кардиналом Жозе Толентино де Мендонсой, после чего остановился в гостинице напротив римского Колизея для того, чтобы дать интервью одному из итальянских изданий.

Толентино де Мендонса родился на острове Мадейра, в Фуншале, то есть является земляком Криштиану Роналду. Он считается одним из главных экспертов современной по португальской литературе, а также одним из главных голосов в католическом мире. Для Моуринью встреча с кардиналом стала первой в жизни, подчеркивает La Gazzetta Dello Sport.