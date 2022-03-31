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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не отпустит Абрахама

31 Марта 2022 • 00:47 Комментировать
Сампдория
...
Рома
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03.04 19:00

Итальянская «Рома» не намерена расставаться с Тэмми Абрахамом, а сам нападающий доволен своим клубом.

Несмотря на информацию об интересе к 24-летнему английскому форварду со стороны «Манчестер Юнайтед», похоже, «Рома» сможет сохранить его в своём составе. По информации инсайдера Фабрицио Романо, римляне не рассматривают возможность продажи Абрахама в ближайшее время, а самого игрока полностью устраивают клуб, наставник Жозе Моуринью и жизнь в столице Италии.

В прессе также фигурировали известия о возможном возвращении Абрахама в «Челси» за фиксированную сумму, прописанную при переходе в «Рому». Однако пункт, о котором идёт речь, вступит в силу лишь в июле 2023 года – с этого момента Абрахам будет доступен «Челси» за 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Манчестер Юнайтед Тэмми Абрахам
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САМПДОРИЯ РОМА
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