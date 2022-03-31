«Рома» не отпустит Абрахама

Итальянская «Рома» не намерена расставаться с Тэмми Абрахамом, а сам нападающий доволен своим клубом.

Несмотря на информацию об интересе к 24-летнему английскому форварду со стороны «Манчестер Юнайтед», похоже, «Рома» сможет сохранить его в своём составе. По информации инсайдера Фабрицио Романо, римляне не рассматривают возможность продажи Абрахама в ближайшее время, а самого игрока полностью устраивают клуб, наставник Жозе Моуринью и жизнь в столице Италии.

В прессе также фигурировали известия о возможном возвращении Абрахама в «Челси» за фиксированную сумму, прописанную при переходе в «Рому». Однако пункт, о котором идёт речь, вступит в силу лишь в июле 2023 года – с этого момента Абрахам будет доступен «Челси» за 80 млн евро.