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Чемпионат Италии. Серия А

Альбертини призвал Кесси раскрыть карты

16 Февраля 2022 • 08:27 Комментировать
Салернитана
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Милан
9.50 5.20 1.33
19.02 22:45

Бывший полузащитник «Милана» Деметрио Альбертини высказался по поводу ситуации с Франком Кесси, который собирается покинуть «Милан», но еще не принял окончательного решения и не особо горит желанием делиться общественностью своими мыслями и намерениями. Из-за этого болельщики даже начали освистывать ивуарийского футболиста. Альбертини призвал Кесси быть более открытым в этом смысле - хотя бы с руководством «Милана».

- Конечно, его надо поддерживать до конца контракта, он выступает в футболке «Милана». Но если он уже выбрал другой проект, то нам всем лучше знать об этом. Надо быть искренним и честным. Как поступил Инсинье, рассказавший все сразу. Это профессионально.

Мне трудно влезть в душу Франку и примерить ситуацию на себя. Я вырос в «Милане», у меня, наверное, другое отношение к этому клубу. Но Кесси остается важным игроком для команды Пиоли. Нет смысла осуждать его, но лучше, чтобы он все-таки был с нами конкретным и ничего не утаивал, - заявил Альбертини, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Деметрио Альбертини Франк Кесси
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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