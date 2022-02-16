Альбертини призвал Кесси раскрыть карты

Бывший полузащитник «Милана» Деметрио Альбертини высказался по поводу ситуации с Франком Кесси, который собирается покинуть «Милан», но еще не принял окончательного решения и не особо горит желанием делиться общественностью своими мыслями и намерениями. Из-за этого болельщики даже начали освистывать ивуарийского футболиста. Альбертини призвал Кесси быть более открытым в этом смысле - хотя бы с руководством «Милана».

- Конечно, его надо поддерживать до конца контракта, он выступает в футболке «Милана». Но если он уже выбрал другой проект, то нам всем лучше знать об этом. Надо быть искренним и честным. Как поступил Инсинье, рассказавший все сразу. Это профессионально.

Мне трудно влезть в душу Франку и примерить ситуацию на себя. Я вырос в «Милане», у меня, наверное, другое отношение к этому клубу. Но Кесси остается важным игроком для команды Пиоли. Нет смысла осуждать его, но лучше, чтобы он все-таки был с нами конкретным и ничего не утаивал, - заявил Альбертини, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.