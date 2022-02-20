Пиоли: «Какое разочарование!»

«Милан» снова потерял очки в матче с аутсайдером, на сей раз «россонери» оступились в игре с «Салернитаной», после того, как в январе проиграли «Специи». В матче с «Салернитаной» удалось набрать очко, но этого, конечно же, мало, и Стефано Пиоли, главный тренер «Милана», крайне разочарован.

- Отсутствие Ибрагимовича не может служить оправданием, мы хорошо выступали ранее и без него. С технической точки зрения команда сыграла не лучшим образом, мы были медленными, неточными. Упустили две--три явные возможности. В общем, это был не лучший наш мат. Понятно, что мы разочарованы, мы нуждались в победе, - считает Пиоли, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.