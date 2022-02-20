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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Какое разочарование!»

20 Февраля 2022 • 01:34 Комментировать
Салернитана
2:2
Милан
окончен

«Милан» снова потерял очки в матче с аутсайдером, на сей раз «россонери» оступились в игре с «Салернитаной», после того, как в январе проиграли «Специи». В матче с «Салернитаной» удалось набрать очко, но этого, конечно же, мало, и Стефано Пиоли, главный тренер «Милана», крайне разочарован.

- Отсутствие Ибрагимовича не может служить оправданием, мы хорошо выступали ранее и без него. С технической точки зрения команда сыграла не лучшим образом, мы были медленными, неточными. Упустили две--три явные возможности. В общем, это был не лучший наш мат. Понятно, что мы разочарованы, мы нуждались в победе, - считает Пиоли, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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окончен Рома 2:2 Верона 2.05 3.60 3.50
окончен Салернитана 2:2 Милан 9.50 5.10 1.35
20.02  14:30 Фиорентина ... Аталанта 3.45 3.80 2.06
20.02  17:00 Венеция ... Дженоа 2.65 3.35 2.75
20.02  20:00 Интер Милан ... Сассуоло 1.40 5.40 7.20
20.02  22:45 Удинезе ... Лацио 3.40 3.60 2.14
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Сегодня, 20 Февраля
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00:43 · Италия. Серия А
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19 Февраля
22:15 · Италия. Серия А
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