«Салернитана» приглашает Пирло

Тренировавший в прошлом «Милан» и «Ювентус» Андреа Пирло может вернуться к тренерской деятельности, но не с грандом - а с аутсайдером Серии А. Специалиста приглашает «Салернитана», занимающая последнее место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Сейчас 42-летний Пирло раздумывает над предложением, которое рассчитано на четыре года, уточняет La Gazzetta Dello Sport. При этом Пирло все еще не оформил юридически свой развод с «Ювентусом», а ранее он уже отказал другому аутсайдеру - «Дженоа».

Что до «Салернитаны», то руководство клуба решило расстаться с главным тренером Стефано Колантуоно, и вскоре об этом будет объявлено официально.