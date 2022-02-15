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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» приглашает Пирло

15 Февраля 2022 • 03:38 Комментировать
Салернитана
...
Милан
9.00 5.00 1.35
19.02 22:45

Тренировавший в прошлом «Милан» и «Ювентус» Андреа Пирло может вернуться к тренерской деятельности, но не с грандом - а с аутсайдером Серии А. Специалиста приглашает «Салернитана», занимающая последнее место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Сейчас 42-летний Пирло раздумывает над предложением, которое рассчитано на четыре года, уточняет La Gazzetta Dello Sport. При этом Пирло все еще не оформил юридически свой развод с «Ювентусом», а ранее он уже отказал другому аутсайдеру - «Дженоа».

Что до «Салернитаны», то руководство клуба решило расстаться с главным тренером Стефано Колантуоно, и вскоре об этом будет объявлено официально.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Салернитана
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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