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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» едва не проиграл 20-й команде лиги

20 Февраля 2022 • 00:43 Комментировать
Салернитана
2:2
Милан
окончен

Лидер Серии А поставил под вопрос нахождение на первом месте, играя против главного аутсайдера, «Салернитаны». В дебюте Жуниор Мессьяс вырвался один на один с голкипером и открыл счет. Быстрый ответ 20-й команды получился еще эффектнее, Федерико Бонаццоли в падении через себя с центра штрафной сравнял счет. В середине второго тайма после прострела с угла поля Милан Джурич в падении головой забил второй мяч «Милану». Лидер быстро отыгрался, Анте Ребич пробил в уголок ворот.

2:2, и в воскресенье «Интер» может вернуть лидерство.

Протокол игры  
Салернитана 2:2Милан
  5'Мессьяс Жуниор (0:1)
(1:1) Бонаццоли Федерико29'   
(2:1) Джурич Милан II72'   
  77'Ребич Анте (2:2)
Сепе ЛуиджиМаццокки ПаскуалеДрэгушин РадуФасио ФедерикоРаньери ЛукаКулибали ЛассанаРадованович Иван  15' (Эдерсон Хонорато (  15'   52') Кастанос Григорис  69' (Оби Джоэл (  69') Бонаццоли Федерико  82' (Муссе Ли (  82') Рибери Франк  69' (Перотти Диего (  69') Джурич Милан II   72'  82' (Mikael (  82')
Запасные: Цортеа НадирБохинен ЭмильВесели ФредерикБелек ВидКечрида ВайдиГальоло РиккардоЯрошински Павел
Меньян МайкКалабрия Давиде  73' (Салемакерс Алексис (  73') Томори ФикайоРоманьоли Алессио   83'Тео ЭрнандесТонали СандроБеннасер Исмаэль   35'  46' (Кесси Франк (  46') Мессьяс Жуниор  73' (Флоренци Алессандро (  73') Диас Браим  61' (Ребич Анте (  61'   70') Леау РафаэлЖиру Оливье   60'
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеКастильехо СамуэльМальдини ДаниэльКалюлю ПьерТатарушану ЧиприанКрунич Раде
19 февраля. Стадион "Аречи".

 

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окончен Сампдория 2:0 Эмполи 2.15 3.60 3.30
окончен Рома 2:2 Верона 2.05 3.60 3.50
окончен Салернитана 2:2 Милан 9.50 5.10 1.35
20.02  14:30 Фиорентина ... Аталанта 3.45 3.80 2.06
20.02  17:00 Венеция ... Дженоа 2.65 3.35 2.75
20.02  20:00 Интер Милан ... Сассуоло 1.40 5.40 7.20
20.02  22:45 Удинезе ... Лацио 3.40 3.60 2.14
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Сегодня, 20 Февраля
00:43 · Италия. Серия А
«Милан» едва не проиграл 20-й команде лиги
19 Февраля
22:15 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Милан» - 2:2 (закончен)
21:58 · Италия. Серия А
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