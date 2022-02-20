«Милан» едва не проиграл 20-й команде лиги

Лидер Серии А поставил под вопрос нахождение на первом месте, играя против главного аутсайдера, «Салернитаны». В дебюте Жуниор Мессьяс вырвался один на один с голкипером и открыл счет. Быстрый ответ 20-й команды получился еще эффектнее, Федерико Бонаццоли в падении через себя с центра штрафной сравнял счет. В середине второго тайма после прострела с угла поля Милан Джурич в падении головой забил второй мяч «Милану». Лидер быстро отыгрался, Анте Ребич пробил в уголок ворот.

2:2, и в воскресенье «Интер» может вернуть лидерство.