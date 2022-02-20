«Милан» едва не проиграл 20-й команде лиги

Лидер Серии А поставил под вопрос нахождение на первом месте, играя против главного аутсайдера, «Салернитаны». В дебюте Жуниор Мессьяс вырвался один на один с голкипером и открыл счет. Быстрый ответ 20-й команды получился еще эффектнее, Федерико Бонаццоли в падении через себя с центра штрафной сравнял счет. В середине второго тайма после прострела с угла поля Милан Джурич в падении головой забил второй мяч «Милану». Лидер быстро отыгрался, Анте Ребич пробил в уголок ворот.
2:2, и в воскресенье «Интер» может вернуть лидерство.
Протокол игры
|Салернитана
|2:2
|Милан
|5'Мессьяс Жуниор (0:1)
|(1:1) Бонаццоли Федерико29'
|(2:1) Джурич Милан II72'
|77'Ребич Анте (2:2)
Сепе Луиджи•Маццокки Паскуале•Дрэгушин Раду•Фасио Федерико•Раньери Лука•Кулибали Лассана•Радованович Иван 15' (Эдерсон Хонорато ( 15' ) • 52'Кастанос Григорис 69' (Оби Джоэл ( 69') •Бонаццоли Федерико 82' (Муссе Ли ( 82') •Рибери Франк 69' (Перотти Диего ( 69') •Джурич Милан II 72' 82' (Mikael ( 82')
Меньян Майк•Калабрия Давиде 73' (Салемакерс Алексис ( 73') •Томори Фикайо•Романьоли Алессио • 83'Тео Эрнандес•Тонали Сандро•Беннасер Исмаэль 35' 46' (Кесси Франк ( 46') •Мессьяс Жуниор 73' (Флоренци Алессандро ( 73') •Диас Браим 61' (Ребич Анте ( 61' ) • 70'Леау Рафаэл•Жиру Оливье 60'
19 февраля. Стадион "Аречи".
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