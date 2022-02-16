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Чемпионат Италии. Серия А

Тренер Жиру в «Монпелье»: «Он сделает это и с «Миланом»

16 Февраля 2022 • 05:44 Комментировать
Салернитана
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Милан
9.50 5.20 1.33
19.02 22:45

Основанный в 1974 году, французский клуб «Монпелье» никогда не боролся за что-либо серьезное в чемпионате Франции, и выигранный в 1990 году кубок страны долгое время оставался единственным трофеем в коллекции южан.

Но в сезоне 2011/2012 «Монпелье», ведомый тренером Рене Жираром и с великолепным Оливье Жиру в составе, неожиданно стал чемпионом Франции. После этого Жиру ушел в «Арсенал», а сейчас он оказался в «Милане», где переживает вторую молодость и недавно принес своему клубу победу в принципиальном поединке с «Интером».

Жирар гордится успехами своего бывшего подопечного и уверяет - «Милан» с Жиру в составе может замахнуться на титул в Италии.

- Я не уверен, будет ли он играть до 40 лет, как Ибрагимович. Но с ним «Милан» способен взять «скудетто», это точно, - приводит слова Жирара La Gazzetta Dello Sport.

Сейчас «Милан» лидирует в чемпионате Италии по набранным очкам, но у «Интера» есть преимущество по очкам потерянным.

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Евро-Футбол.Ру,
Оливье Жиру Рене Жирар
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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