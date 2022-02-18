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«Футболка одна, разорвите её пополам» - экс-соперник Ибрагимовича по МЛС рассказал забавную историю о нём

18 Февраля 2022 • 19:18 Комментировать
Салернитана
...
Милан
9.00 5.00 1.35
19.02 22:45

Полузащитник Диего Валери, выступающий в МЛС, рассказал историю в бытность своим игроком «Портленда» - тогда его команде пришлось столкнуться на поле с «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого выступал Златан Ибрагимович.

После матча Валери возжелал обменяться футболками со шведским супернападающим - но в то же время такое желание возникло у другого игрока «Портленда», Себастьяна Бланко.

- И мы вместе одновременно обратились к нему с просьбой, протянув свои футболки - это произошло спонтанно. А он посмотрел, снял свою и говорит - ребята, вот вам одна футболка, порежьте ее пополам, все равно она стоит дороже, чем ваши, - цитирует Ибрагимовича Валери, слова которого приводит TNT Sports.
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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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