«Футболка одна, разорвите её пополам» - экс-соперник Ибрагимовича по МЛС рассказал забавную историю о нём

Полузащитник Диего Валери, выступающий в МЛС, рассказал историю в бытность своим игроком «Портленда» - тогда его команде пришлось столкнуться на поле с «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого выступал Златан Ибрагимович.

После матча Валери возжелал обменяться футболками со шведским супернападающим - но в то же время такое желание возникло у другого игрока «Портленда», Себастьяна Бланко.

TAN ZLATAN QUE DUELE



Diego Valeri charló mano a mano con #TNTSports y contó una anécdota de cuando enfrentó a Ibrahimović en la MLS



"Después nos mandó otra", dijo entre risas el mediocampista que volvió a Lanús pic.twitter.com/hWxfYbx9dJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 10, 2022

- И мы вместе одновременно обратились к нему с просьбой, протянув свои футболки - это произошло спонтанно. А он посмотрел, снял свою и говорит - ребята, вот вам одна футболка, порежьте ее пополам, все равно она стоит дороже, чем ваши, - цитирует Ибрагимовича Валери, слова которого приводит TNT Sports.