«Милан» вряд ли выкупит Бакайоко

«Милан», скорее всего, не станет выкупать полузащитника Тьемуа Бакайоко, чьё арендное соглашение с клубом истекает в конце сезона. Напомним, что француз присоединился к «россонери» на правах аренды из лондонского «Челси».

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, сумма выкупа Бакайоко составляет 15 миллионов евро. Эта опция может стать обязательной, если футболист проведёт за команду определённое количество матчей.

Напомним, что ранее футболист уже выступал за «Милан» на правах аренды. Это было в сезоне 2018/19, когда командой руководил Дженнаро Гаттузо. Позже Бакайоко выступал под руководством итальянца в «Наполи».