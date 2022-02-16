Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» вряд ли выкупит Бакайоко

16 Февраля 2022 • 19:29 Комментировать
Салернитана
...
Милан
9.50 5.20 1.33
19.02 22:45
«Милан», скорее всего, не станет выкупать полузащитника Тьемуа Бакайоко, чьё арендное соглашение с клубом истекает в конце сезона. Напомним, что француз присоединился к «россонери» на правах аренды из лондонского «Челси».
 
По сообщениям La Gazzetta dello Sport, сумма выкупа Бакайоко составляет 15 миллионов евро. Эта опция может стать обязательной, если футболист проведёт за команду определённое количество матчей.
 
Напомним, что ранее футболист уже выступал за «Милан» на правах аренды. Это было в сезоне 2018/19, когда командой руководил Дженнаро Гаттузо. Позже Бакайоко выступал под руководством итальянца в «Наполи».
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тьемуа Бакайоко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
20:43 · Россия. Премьер-лига
«Фиорентина» отчаянно пытается вернуть Кокорина обратно в Россию
19:29 · Италия. Серия А
«Милан» вряд ли выкупит Бакайоко
18:37 · Италия. Серия А
Президент «Бешикташа»: «Балотелли перейдёт в «Ювентус» 2
17:37 · Италия. Серия А
​Названы сроки восстановления Миранчука
16:57 · Италия. Серия А
Сарри хочет сделать Кепу основным вратарём «Лацио»
15:50 · Италия. Серия А
Лоренцо Пеллегрини объяснил разницу между Моуринью и Манчини
15:44 · Италия. Серия А
​Кокорин опять в лазарете с мышечными проблемами
14:34 · Италия. Серия А
«Милан» рассматривает Верету в качестве альтернативы Саншешу
14:17 · Италия. Серия А
Малиновский о матче «ПСЖ» – «Реал»: «В отличии от «Аталанты» в 2020, у «Реала» есть два матча» 4
08:57 · Италия. Серия А
Эль-Шаарави получил травму икроножной мышцы и выбыл из строя на две недели
08:35 · Италия. Серия А
«Ювентус» - очередной претендент на оборонца «Дженоа» Камбьясо
08:27 · Италия. Серия А
Альбертини призвал Кесси раскрыть карты
05:44 · Италия. Серия А
Тренер Жиру в «Монпелье»: «Он сделает это и с «Миланом»
01:13 · Италия. Серия А
Габбьядини успешно прооперирован
00:04 · Италия. Серия А
Никола стал новым тренером «Салернитаны»
Все новости
Рекомендуем