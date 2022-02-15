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Чемпионат Италии. Серия А

Ренату Саншеш прокомментировал пост Меньяна на итальянском. Игрок может перейти в «Милан»

15 Февраля 2022 • 15:00 Комментировать
Лилль
...
Метц
18.02 23:00
Полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш прокомментировал пост своего бывшего одноклубника Майка Меньяна в «Инстаграм» на итальянском. Ранее игрока аткивно связывали с возможным переходом в «Милан» ближайшим летом.
 
Под самый занавес зимнего трансферного окна «россонери» предложили «Лиллю» 25 миллионов евро за трансфер португальского полузащитника, однако времени провести переговоры оставалось очень мало, поэтому сделка так и не состоялась.
 
Напомним, что Саншеш раньше защищал цвета мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб приобрёл его после впечатлительного выступления в составе сборной Португалии на чемпионате Европы 2016 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Ренату Саншеш
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