Ренату Саншеш прокомментировал пост Меньяна на итальянском. Игрок может перейти в «Милан»

Полузащитник французского «Лилля» Ренату Саншеш прокомментировал пост своего бывшего одноклубника Майка Меньяна в «Инстаграм» на итальянском. Ранее игрока аткивно связывали с возможным переходом в «Милан» ближайшим летом.

Под самый занавес зимнего трансферного окна «россонери» предложили «Лиллю» 25 миллионов евро за трансфер португальского полузащитника, однако времени провести переговоры оставалось очень мало, поэтому сделка так и не состоялась.

Напомним, что Саншеш раньше защищал цвета мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб приобрёл его после впечатлительного выступления в составе сборной Португалии на чемпионате Европы 2016 года.