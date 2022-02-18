«Лацио» хочет пригласить Романьоли вместо Луиса Фелипе

Римский «Лацио» определился со своей главной кандидатурой на замену уходящему летом защитнику Луису Фелипе. По информации инсайдера Николо Скиры в «Твиттере», римский клуб хочет пригласить в команду на правах свободного агента защитника «Милана» Алессио Романьоли.

Напомним, что у Романьоли по окончанию сезона заканчивается контракт с «россонери». Обе стороны уже прекратили переговоры и смирились с тем, что сотрудничество будет прервано.

Ранее сообщалось, что защитник «Лацио» Луис Фелипе тоже решил не продлевать свой контракт. Летом он, скорее всего, бесплатно перейдёт в «Бетис», который как раз заинтересован в его услугах.