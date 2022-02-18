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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли рассказал, как проходит процесс выздоровления Ибрагимовича

18 Февраля 2022 • 22:50 Комментировать
Салернитана
...
Милан
9.50 5.10 1.35
Через 22 ч. 32 мин.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович получил травму в январском матче против «Ювентуса». Между тем в его отсутствие «Милан» прибавил и сейчас лидирует по набранным очкам в чемпионате Италии. Наставник «россонери» Стефано Пиоли рассказал, как проходит процесс выздоровления Ибрагимовича.

- Златан идет на поправку, в конце недели он начнет бегать, после этого будет видно, когда ждать его возвращения в общую группу, - пояснил Пиоли, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Свой следующий матч «Милан» сыграет в субботу, 19 февраля. Соперником лидера чемпионата выступит его аутсайдер - «Салернитана».
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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19.02  20:00 Рома ... Верона 1.85 4.00 4.00
19.02  22:45 Салернитана ... Милан 7.80 5.20 1.39
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