Шведский нападающий Златан Ибрагимович получил травму в январском матче против «Ювентуса». Между тем в его отсутствие «Милан» прибавил и сейчас лидирует по набранным очкам в чемпионате Италии. Наставник «россонери» Стефано Пиоли рассказал, как проходит процесс выздоровления Ибрагимовича.

- Златан идет на поправку, в конце недели он начнет бегать, после этого будет видно, когда ждать его возвращения в общую группу, - пояснил Пиоли, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.