Шведский форвард Златан Ибрагимович становился чемпионом Италии с разными командами, он был чемпионом и в составе «Милана» в 2011 году, когда клуб в последний раз становился обладателем высшей награды чемпионата Италии. В этом году «Милан» снова ведет борьбу за титул, и Златан признался - если все получится, то этот титул для него будет важнее предыдущих.- Этот чемпионат очень сбалансирован. Кто лучше отыграет вот этот период, февраль-март, тот и станет чемпионом. Сейчас многое решает календарь, матчи в еврокубках. Сейчас Серия А стала другой, раньше в ней было много звезд, сейчас она более ровная, более командная, и если мне снова удастся стать чемпионом, это будет важнее, чем тогда, одиннадцать лет назад, - заявил Ибрагимович, слова которого прозвучали в эфире итальянской радиостанции Radio 105.
Ибрагимович: «Если удастся выиграть «скудетто», то это принесёт мне большее удовлетворение, чем десять лет тому назад»
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