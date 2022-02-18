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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Милан чувствует давление»

18 Февраля 2022 • 18:45 Комментировать
Салернитана
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Милан
9.00 5.00 1.35
19.02 22:45
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли согласился с тем, что его команда чувствует давление после того, как обошла в турнирной таблице миланский «Интер» и заняла первое место.
 
«Таблица может врать, так как некоторые команды имеют игры в запасе. Нам нужно добавить стабильности и последовательности в свои выступления. На нас оказывается определённое давление, но мы готовы справиться с этим. Мы хотим полностью выложиться для того, чтобы выиграть следующую игру, наши мысли связаны только с этим», – заявил Пиоли на пресс-конференции.
 
Напомним, что «Милан» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая своих соседей из «Интера» на одно очко. При этом не стоит забывать, что у «нерадзурри» есть в запасе выездная игра против «Аталанты».
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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