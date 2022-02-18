Пиоли: «Милан чувствует давление»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли согласился с тем, что его команда чувствует давление после того, как обошла в турнирной таблице миланский «Интер» и заняла первое место.

«Таблица может врать, так как некоторые команды имеют игры в запасе. Нам нужно добавить стабильности и последовательности в свои выступления. На нас оказывается определённое давление, но мы готовы справиться с этим. Мы хотим полностью выложиться для того, чтобы выиграть следующую игру, наши мысли связаны только с этим», – заявил Пиоли на пресс-конференции.

Напомним, что «Милан» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая своих соседей из «Интера» на одно очко. При этом не стоит забывать, что у «нерадзурри» есть в запасе выездная игра против «Аталанты».