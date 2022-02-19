Дзаккерони назвал наиболее сильного игрока «Милана»

Тренировавший «Милан» с 1999 по 2001 год Альберто Дзаккерони с интересом следит за тем, что происходит с командой сейчас. Недавно он сравнил команду с тем, что было в его распоряжении в 1999, выразив уверенность в том, что нынешний «Милан» может пройти по стопам его команды, выигравшей в 1999 чемпионат Италии. Есть у Дзаккерони и любимчик в нынешнем «Милане».

- Леао - технически и физически все при нем. Единственный аспект, который ему надо улучшить - это психологическая устойчивость, в прошлом бывали моменты, когда было заметно, что ему не хватает ее, - заявил Дзаккерони, слова которого приводит ilmilanista.it.