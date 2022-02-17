На днях появлялась информация, что вингер «Милана» Рафаэл Леау попал в сферу интересов «Арсенала». Спустя несколько суток британская пресса подтвердила намерения «канониров» подписать португальца, назвав лондонский клуб фаворитом в борьбе за молодого игрока.

Также отмечается, что за Леау активно следят «Вулверхэмптон» и «Эвертон». Согласно данным издания Daily Mail, «Арсенал» готов предложить футболисту более выгодные условия личного соглашения.

Потенциальный трансфер оценивается в 35 миллионов евро. В текущем сезоне на счету форварда десять голов и шесть ассистов в 27 поединках за «Милан» во всех турнирах.