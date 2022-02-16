Никола стал новым тренером «Салернитаны»

Как мы уже сообщали, «Салернитана» решилась на смену тренера, уволив Стефано Колантуоно. Но, так как переговоры с Андреа Пирло не привели к успеху, руководство аутсайдера Серии А переключилось на кандидатуру 48-летнего Давиде Николs, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Тот, подумав, дал свое согласие и сегодня уже приступил к работе с командой, которая занимает последнее, двадцатое место в турнирной таблице Серии А. На счету «Салернитаны» в настоящий момент лишь тринадцать очков.

Доселе Никола успел поработать с целым рядом итальянских команд, самыми известными из которых можно назвать «Удинезе», «Дженоа» и «Торино».