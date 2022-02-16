Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Никола стал новым тренером «Салернитаны»

16 Февраля 2022 • 00:04 Комментировать
Салернитана
...
Милан
9.50 5.20 1.33
19.02 22:45

Как мы уже сообщали, «Салернитана» решилась на смену тренера, уволив Стефано Колантуоно. Но, так как переговоры с Андреа Пирло не привели к успеху, руководство аутсайдера Серии А переключилось на кандидатуру 48-летнего Давиде Николs, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Тот, подумав, дал свое согласие и сегодня уже приступил к работе с командой, которая занимает последнее, двадцатое место в турнирной таблице Серии А. На счету «Салернитаны» в настоящий момент лишь тринадцать очков.

Доселе Никола успел поработать с целым рядом итальянских команд, самыми известными из которых можно назвать «Удинезе», «Дженоа» и «Торино».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Давиде Никола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Февраля
00:04 · Италия. Серия А
Никола стал новым тренером «Салернитаны»
15 Февраля
23:28 · Италия. Серия А
Кассано в непечатных выражениях раскритиковал деятельность Моуринью
20:00 · Англия. Премьер-лига
Роналду может воссоединиться с Моуринью в «Роме» 1
16:39 · Италия. Серия А
«Севилья» может продать Алехандро Гомеса и купить Кристанте
15:36 · Италия. Серия А
«Лацио» нацелился на Романьоли и Оспину
15:00 · Италия. Серия А
Ренату Саншеш прокомментировал пост Меньяна на итальянском. Игрок может перейти в «Милан» 1
14:24 · Италия. Серия А
​«Реал» положил глаз на защитника «Интера»
13:21 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Зюле в итальянском гранде 1
09:09 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» высказались о контракте Дибалы
08:25 · Италия. Серия А
Полузащитнику «Торино» прооперировали нос
07:30 · Италия. Серия А
Фабиан Руис может расстаться с «Наполи»
07:23 · Италия. Серия Б
Президент «Реджины» угодил в больницу в критическом состоянии
06:52 · Италия. Серия А
Никола - ещё один претендент на тренерскую должность в «Салернитане»
04:08 · Италия. Серия А
Римские клубы претендуют на Максима Лопеса
03:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Барселона» поборются за защитника «Лиона»
Все новости
Рекомендуем