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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» рассматривает Верету в качестве альтернативы Саншешу

16 Февраля 2022 • 14:34 Комментировать
Лилль
...
Метц
18.02 23:00
Полузащитник «Ромы» Жордан Верету попал в сферу интересов «Милана». По сообщениям итальянского издания Calciomercato, француз может следующим летом перебраться в стан «россонери», если команда Стефано Пиоли не сможет заключить контракт с португальским полузащитником Ренату Саншешом из «Лилля».
 
Отметим, что контракт Саншеша с нынешним клубом истекает летом 2023 года. Сам полузащитник недавно рассказал своему окружению, что в ближайшее время хотел бы принять новый вызов и перейти в другую команду.
 
Что касается Верету, то в этом сезоне француз провёл за команду Жозе Моуринью 24 матча в Серии А, где отличился четырьмя голами и семью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Жордан Верету Ренату Саншеш
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ЛИЛЛЬ МЕТЦ
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