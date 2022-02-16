«Милан» рассматривает Верету в качестве альтернативы Саншешу

Полузащитник «Ромы» Жордан Верету попал в сферу интересов «Милана». По сообщениям итальянского издания Calciomercato, француз может следующим летом перебраться в стан «россонери», если команда Стефано Пиоли не сможет заключить контракт с португальским полузащитником Ренату Саншешом из «Лилля».

Отметим, что контракт Саншеша с нынешним клубом истекает летом 2023 года. Сам полузащитник недавно рассказал своему окружению, что в ближайшее время хотел бы принять новый вызов и перейти в другую команду.

Что касается Верету, то в этом сезоне француз провёл за команду Жозе Моуринью 24 матча в Серии А, где отличился четырьмя голами и семью результативными передачами.