«Милан» присоединился к гонке за Мазрауи

«Милан» включился в гонку за защитника амстердамского «Аякса» Нуссаира Мазрауи. Отмечается, что «россонери» предпримут попытки по приглашению футболиста ближайшим летом.

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в услугах марокканца также заинтересованы другие европейские топ-клубы, среди которых числятся дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Сам футболист попросил у команд время для того, чтобы оценить варианты и принять окончательное решение.

Напомним, месяц назад Мазрауи объявил о том, что покинет амстердамский «Аякс» летом на правах свободного агента.