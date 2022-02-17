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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» присоединился к гонке за Мазрауи

17 Февраля 2022 • 18:49 Комментировать
Салернитана
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Милан
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19.02 22:45
«Милан» включился в гонку за защитника амстердамского «Аякса» Нуссаира Мазрауи. Отмечается, что «россонери» предпримут попытки по приглашению футболиста ближайшим летом.
 
По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в услугах марокканца также заинтересованы другие европейские топ-клубы, среди которых числятся дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Сам футболист попросил у команд время для того, чтобы оценить варианты и принять окончательное решение.
 
Напомним, месяц назад Мазрауи объявил о том, что покинет амстердамский «Аякс» летом на правах свободного агента.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Нуссер Мазрауи
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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