Тео Эрнандес назвал причины своего решения остаться в «Милане»

В пятницу «Милан» посредством своего официального сайта объявил о продлении трудового договора с защитником Тео Эрнандесом. Во время презентации французский футболист рассказал, что стало причиной его решения остаться в составе «россонери» до середины 2026 года, учитывая интерес со стороны ведущих клубов Европы.

«Я очень счастлив, я даже не задумывался об уходе. С первого дня, как только я приехал сюда, у меня наладились отличные взаимоотношения с руководством, тренерским штабом, Паоло Мальдини. Вот, почему я переподписал контракт. Да, на меня выходили многие команды, но на данный момент я привязан к «Милану», - заявил Эрнандес.