Флоренци хотел бы остаться в «Милане» на постоянной основе

Защитник итальянского «Милана» Алессандро Флоренци хотел бы остаться в своём нынешнем клубе на постоянной основе. Напомним, что на данный момент футболист выступает за «россонери» на правах аренды из «Ромы».

По сообщениям инсайдера Николо Скиры в «Твиттере», «Милан» рассмотрит возможность выкупа итальянца под конец сезона, ближе к апрелю. Сумма потенциального трансфера может составить 4 с половиной миллиона евро.

Напомним, что ранее Флоренци также выступал на правах аренды за французский «ПСЖ». Тем не менее, по окончанию соглашения парижский клуб не стал выкупать итальянца на постоянной основе.