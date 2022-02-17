Флоренци хотел бы остаться в «Милане» на постоянной основе

Защитник итальянского «Милана» Алессандро Флоренци хотел бы остаться в своём нынешнем клубе на постоянной основе. Напомним, что на данный момент футболист выступает за «россонери» на правах аренды из «Ромы».
По сообщениям инсайдера Николо Скиры в «Твиттере», «Милан» рассмотрит возможность выкупа итальянца под конец сезона, ближе к апрелю. Сумма потенциального трансфера может составить 4 с половиной миллиона евро.
Напомним, что ранее Флоренци также выступал на правах аренды за французский «ПСЖ». Тем не менее, по окончанию соглашения парижский клуб не стал выкупать итальянца на постоянной основе.
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