Пиоли отреагировал на лидерство «Милана» в Серии А

«Милан» минимально одолел «Сампдорию» в 25-м туре Серии А, впервые за долгое время возглавив турнирную таблицу – теперь «россонери» опережают «Интер» на один пункт, но имеют на один сыгранный матч больше.

Главный тренер Стефано Пиоли рассказал, как воспринимает такой успех своих подопечных. «Мы провели идеальную неделю и выиграли три важнейших поединка. У нас теперь есть свое лицо, свой стиль. Игроку могут действовать в удобном для них темпе независимо от соперника. Хочется продолжить этот путь, у всех стоит одна и та же задача на сезон», - рассказал наставник на послематчевой пресс-конференции.