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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли отреагировал на лидерство «Милана» в Серии А

13 Февраля 2022 • 18:14 Комментировать
Салернитана
...
Милан
19.02 22:45

«Милан» минимально одолел «Сампдорию» в 25-м туре Серии А, впервые за долгое время возглавив турнирную таблицу – теперь «россонери» опережают «Интер» на один пункт, но имеют на один сыгранный матч больше.

Главный тренер Стефано Пиоли рассказал, как воспринимает такой успех своих подопечных. «Мы провели идеальную неделю и выиграли три важнейших поединка. У нас теперь есть свое лицо, свой стиль. Игроку могут действовать в удобном для них темпе независимо от соперника. Хочется продолжить этот путь, у всех стоит одна и та же задача на сезон», - рассказал наставник на послематчевой пресс-конференции.

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Милан Стефано Пиоли
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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окончен Милан 1:0 Сампдория 1.40 4.90 7.80
окончен Эмполи 1:1 Кальяри 2.00 3.70 3.50
окончен Верона 4:0 Удинезе 1.85 3.50 4.40
окончен Дженоа 1:1 Салернитана 1.85 3.55 4.30
13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
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