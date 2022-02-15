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Чемпионат Италии. Серия А

Никола - ещё один претендент на тренерскую должность в «Салернитане»

15 Февраля 2022 • 06:52 Комментировать
Салернитана
...
Милан
9.00 5.00 1.35
19.02 22:45

«Салернитана» готова расстаться с нынешним тренером Стефано Колантуоно, вскоре об этом будет объявлено официально. Пока же руководство клуба подыскивает варианты для его замены. Предложение уже получил Андреа Пирло, он пока что раздумывает над ним, но есть и другие варианты.

Например, Давиде Никола - достаточно опытный 48-летний специалист, в последние годы работавший с такими клубами, как «Удинезе», «Дженоа» и «Торино». О взаимных контактах «Салернитаны» и Николы сообщает itasportpress.it.

«Салернитана» осела на последнем месте в турнирной таблице Серии А, набрав тринадцать очков в 23 матчах.
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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Давиде Никола
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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