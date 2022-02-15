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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаккерони: «Этот «Милан» удивляет, как и мой в 1999 году»

15 Февраля 2022 • 02:51 Комментировать
Салернитана
...
Милан
9.00 5.00 1.35
19.02 22:45

Бывший наставник «Милана» Альберто Дзаккерони не стал легендой «россонери» подобно Арриго Сакки или Фабио Капелло, но с его именем связано одно из самых романтичных и красивых чемпионств «Милана» в 1999 году, в первый год выступлений Андрея Шевченко в этом клубе. Тот «Милан» тренировал именно Дзаккерони, и сейчас он видит общие черты с той командой у коллектива, который ведет вперед Стефано Пиоли.

- Я думаю, что «Милан» будет бороться за титул до конца, у команды есть необходимые качества и мотивация. Пиоли становится все лучше как специалист, выросли многие игроки, как Тонали. Этот «Милан» готов удивлять, как и мой в 1999 году, - заявил Дзаккерони, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

После 25 матчей «Милан» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Интер» на одно очко. Правда, у конкурента на матч меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Альберто Дзаккерони
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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