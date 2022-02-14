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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло отказал «Салернитане» - клуб также обращался к де Росси и Гаттузо

14 Февраля 2022 • 22:38 Комментировать
Салернитана
...
Милан
9.00 5.00 1.35
19.02 22:45

В понедельник стало известно, что аутсайдер Серии А «Салернитана» приняла решение сменить главного тренера команды на фоне неудачных выступлений. Руководство клуба считало приоритетной кандидатурой экс-наставника «Ювентуса» Андреа Пирло, но итальянец ответил отказом на предложение контракта с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год.

Пирло хочет взяться за новый проект уже летом, а не в разгар сезона. Подобными сведениями у себя в «Твиттере» поделился журналист Николо Скира. Согласно предоставленной информации, «Салернитана» также обращалась к Даниэле де Росси и Дженнаро Гаттузо, но у первого пока нет необходимой лицензии, а второй отказался от сотрудничества по собственному желанию.

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Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло Салернитана
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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