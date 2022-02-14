Пирло отказал «Салернитане» - клуб также обращался к де Росси и Гаттузо

В понедельник стало известно, что аутсайдер Серии А «Салернитана» приняла решение сменить главного тренера команды на фоне неудачных выступлений. Руководство клуба считало приоритетной кандидатурой экс-наставника «Ювентуса» Андреа Пирло, но итальянец ответил отказом на предложение контракта с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год.

Пирло хочет взяться за новый проект уже летом, а не в разгар сезона. Подобными сведениями у себя в «Твиттере» поделился журналист Николо Скира. Согласно предоставленной информации, «Салернитана» также обращалась к Даниэле де Росси и Дженнаро Гаттузо, но у первого пока нет необходимой лицензии, а второй отказался от сотрудничества по собственному желанию.