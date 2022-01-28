Бывший спортивный директор «Зенита»: «Сейчас Кокорин – это напуганный и растерянный футболист»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на данный момент является тем футболист, кто в Серии А подвергается огромному шквалу критики. Как считает бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини, в случившемся есть и его вина.

Специалист признался, что ему неудобно перед клубом, ведь «фиалки» ожидали увидеть совсем другого игрока, когда подписывали с ним контракт.

«Сейчас Кокорин – это напуганный и растерянный футболист. Уход из «Фиорентины»? Не думаю, что это случится в январе. Мне жаль, что так получилось», - прокомментировал Чинквини в эфире Radio Toscana.

Напомним, что российский форвард практически не получает игровой практики в текущем сезоне, оказавшись ненужным тренерскому штабу.