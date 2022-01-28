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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший спортивный директор «Зенита»: «Сейчас Кокорин – это напуганный и растерянный футболист»

28 Января 2022 • 22:03 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин на данный момент является тем футболист, кто в Серии А подвергается огромному шквалу критики. Как считает бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини, в случившемся есть и его вина.

Специалист признался, что ему неудобно перед клубом, ведь «фиалки» ожидали увидеть совсем другого игрока, когда подписывали с ним контракт.

«Сейчас Кокорин – это напуганный и растерянный футболист. Уход из «Фиорентины»? Не думаю, что это случится в январе. Мне жаль, что так получилось», - прокомментировал Чинквини в эфире Radio Toscana.

Напомним, что российский форвард практически не получает игровой практики в текущем сезоне, оказавшись ненужным тренерскому штабу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Оресте Чинквини
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ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
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