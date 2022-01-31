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Чемпионат Италии. Серия А

Вето на переход Миранчука в «Лацио» наложил президент «Аталанты»

31 Января 2022 • 23:54 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

Российский полузащитник Алексей Миранчук не станет футболистом «Лацио», несмотря на интерес римлян к нему. Причина в условиях договора, «Аталанта» хотела оформить договор, который обязывал бы «Лацио» выкупить Миранчука в конце сезона за сумму в пятнадцать миллионов евро. Римляне не были против такого пункта, но предлагали ограничить сумму десятью миллионами евро, уточняет Lazio Channel.

Компромисс достигнут не был, и Антонио Перкасси, президент «Аталанты», отказался от дальнейших переговоров. Миранчук защищает цвета «Аталанты» с 2020 года, в текущем сезоне он сыграл в тринадцати матчах Серии А, записав на свой счет четыре результативных балла - один гол и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2022
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