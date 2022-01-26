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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» пытается расторгнуть контракт с Кокориным

26 Января 2022 • 21:16 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

Итальянская «Фиорентина» ищет возможность досрочного расторжения контракта с 30-летним нападающим Александром Кокориным, который не вполне вписывается в игровой рисунок итальянской команды.

Как сообщает Corriere dello Sport, контракт составлен таким образом, что расторгнуть его итальянской стороне очень сложно, даже несмотря на то, что есть претендент на услуги Кокорина - его хотят видеть в подмосковных «Химках», но не хотят тратить большие деньги на него.

В «Фиорентине» Кокорин выступает с прошлого года, в текущем сезоне он сыграл в шести матчах в составе команды, но не сумел записать на свой счет какие-либо результативные действия.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
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