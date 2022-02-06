«Лацио» за тайм устроил разгром во Флоренции

«Фиорентина» и «Лацио», соседи по турнирной таблице провели матч 24-го тура Серии А. И если первый тайм получился равным и почти без моментов, то после перерыва пошли голы, причем в одни ворота. Сергей Милинкович-Савич замкнул прострел слева к ближней штанге. Пенальти в ворота римлян отменили с помощью системы ВАР, и тут же Чиро Иммобиле реализовал выход один на один, а вскоре всё повторилось, только мяч переписали на Кристиано Бираги, который пытался спасти свои ворота. Александр Кокорин сегодня не получил шанса.

3:0, «Лацио» настиг «Рому» на шестом месте, «Фиорентина» расположилась следом с отставанием в три очка.