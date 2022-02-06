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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» за тайм устроил разгром во Флоренции

06 Февраля 2022 • 00:47 Комментировать
Фиорентина
0:3
Лацио
окончен

«Фиорентина» и «Лацио», соседи по турнирной таблице провели матч 24-го тура Серии А. И если первый тайм получился равным и почти без моментов, то после перерыва пошли голы, причем в одни ворота. Сергей Милинкович-Савич замкнул прострел слева к ближней штанге. Пенальти в ворота римлян отменили с помощью системы ВАР, и тут же Чиро Иммобиле реализовал выход один на один, а вскоре всё повторилось, только мяч переписали на Кристиано Бираги, который пытался спасти свои ворота. Александр Кокорин сегодня не получил шанса.

3:0, «Лацио» настиг «Рому» на шестом месте, «Фиорентина» расположилась следом с отставанием в три очка.

Протокол игры  
Фиорентина 0:3Лацио
  53'Милинкович-Савич Сергей (0:1)
  71'Иммобиле Чиро (0:2)
  81'Бираги Кристиано (0:3)
Терраччиано ПьетроВенути ЛоренцоМиленкович НиколаНастасич МатияБираги КристианоБонавентура Джакомо   50'  77' (Пёнтек Кшиштоф (  77') Торрейра Лукас   56'   86'Дункан Альфред  59' (Гонсалес Николас (  59') Кальехон Хосе  59' (Кастровилли Гаэтано (  59') Кабрал Артур  77' (Иконе Жонатан (  77') Соттил Рикардо  89' (Амрабат Софьян (  89')
Запасные: Кокорин АлександрРоша Игор IIМартинес Лукас IIДронговски БартломейТерзич АлексаМале ЮссефСапонара Риккардо
Стракоша Томас   85'Лаццари Мануэль   67'  69' (Хюсай Эльсейд (  69') Луис ФелипеПатрик   83'Марушич АдамМилинкович-Савич СергейЛукас Лейва   30'  59' (Катальди Данило (  59') Альберто Луис  76' (Башич Тома (  76') Педро Родригес   45'  60' (Андерсон Фелипе (  60') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа
Запасные: Рейна ПепеАдамонис МарюсАндерсон АндреКабрал ЖованеРаду СтефанРомеро ЛукаRomano FlorianiМоро Рауль
05 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Лацио Фиорентина
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окончен Рома 0:0 Дженоа 1.32 5.50 9.00
окончен Интер Милан 1:2 Милан 1.82 3.70 4.30
окончен Фиорентина 0:3 Лацио 2.35 3.55 2.90
06.02  14:30 Аталанта ... Кальяри 1.27 6.40 10.00
06.02  17:00 Венеция ... Наполи 5.80 4.50 1.54
06.02  17:00 Болонья ... Эмполи 1.96 3.80 3.75
06.02  17:00 Сампдория ... Сассуоло 2.85 3.65 2.42
06.02  20:00 Удинезе ... Торино 2.95 3.30 2.50
06.02  22:45 Ювентус ... Верона 1.58 4.30 5.60
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