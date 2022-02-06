«Лацио» за тайм устроил разгром во Флоренции

«Фиорентина» и «Лацио», соседи по турнирной таблице провели матч 24-го тура Серии А. И если первый тайм получился равным и почти без моментов, то после перерыва пошли голы, причем в одни ворота. Сергей Милинкович-Савич замкнул прострел слева к ближней штанге. Пенальти в ворота римлян отменили с помощью системы ВАР, и тут же Чиро Иммобиле реализовал выход один на один, а вскоре всё повторилось, только мяч переписали на Кристиано Бираги, который пытался спасти свои ворота. Александр Кокорин сегодня не получил шанса.
3:0, «Лацио» настиг «Рому» на шестом месте, «Фиорентина» расположилась следом с отставанием в три очка.
Протокол игры
|Фиорентина
|0:3
|Лацио
|53'Милинкович-Савич Сергей (0:1)
|71'Иммобиле Чиро (0:2)
|81'Бираги Кристиано (0:3)
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо•Миленкович Никола•Настасич Матия•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо 50' 77' (Пёнтек Кшиштоф ( 77') •Торрейра Лукас 56' • 86'Дункан Альфред 59' (Гонсалес Николас ( 59') •Кальехон Хосе 59' (Кастровилли Гаэтано ( 59') •Кабрал Артур 77' (Иконе Жонатан ( 77') •Соттил Рикардо 89' (Амрабат Софьян ( 89')
Стракоша Томас • 85'Лаццари Мануэль 67' 69' (Хюсай Эльсейд ( 69') •Луис Фелипе•Патрик • 83'Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей•Лукас Лейва 30' 59' (Катальди Данило ( 59') •Альберто Луис 76' (Башич Тома ( 76') •Педро Родригес 45' 60' (Андерсон Фелипе ( 60') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
05 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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