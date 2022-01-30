«Фиорентина» положила глаз на голеадора из Уругвая

Нападающий Агустин Альварес вошел в сферу интересов «Фиорентины», 20-летний уругвайский футболист стал одним из лидеров уругвайского «Пеньяроля», где записал на свой счет 33 гола и девять результативных передач за 70 матчей, которые в общей сложности сыграл за последний год «Пеньяроль».

«Фиалки» уже договорились с личным агентом футболиста о контракте сроком на пять лет, переговоры начались еще в декабре прошлого года и сейчас, похоже, вышли на финишную прямую, сообщает calciomercato.com. Предложение «Фиорентины», на днях продавшей сербского бомбардира Душана Влаховича, составляет примерно 10 миллионов евро плюс различные бонусы.

Велика вероятность, что сделка будет совершена в ближайшие часы, во всяком случае, к этому стремится руководство «Фиорентины».