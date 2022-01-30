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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» положила глаз на голеадора из Уругвая

30 Января 2022 • 09:21 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

Нападающий Агустин Альварес вошел в сферу интересов «Фиорентины», 20-летний уругвайский футболист стал одним из лидеров уругвайского «Пеньяроля», где записал на свой счет 33 гола и девять результативных передач за 70 матчей, которые в общей сложности сыграл за последний год «Пеньяроль».

«Фиалки» уже договорились с личным агентом футболиста о контракте сроком на пять лет, переговоры начались еще в декабре прошлого года и сейчас, похоже, вышли на финишную прямую, сообщает calciomercato.com. Предложение «Фиорентины», на днях продавшей сербского бомбардира Душана Влаховича, составляет примерно 10 миллионов евро плюс различные бонусы.

Велика вероятность, что сделка будет совершена в ближайшие часы, во всяком случае, к этому стремится руководство «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Пеньяроль Агустин Альварес
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ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
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