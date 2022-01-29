«Лацио» присматривается к защитнику «Вероны»

Римский «Лацио» проводит достаточно активную трансферную кампанию - римляне интересуются услугами Алексея Миранчука из «Аталанты», но не только. Как уточняет репортер Альфредо Педулла в своем «Твиттере», уже сейчас, зимой, «орлята» могут заполучить Николо Казале - 23-летнего защитника «Вероны», который в текущем сезоне стал одним из основных футболистов своего клуба.

Он сыграл уже в 22 матчах высшей итальянской лиги и даже отметился голевой передачей. В результате «Верона» занимает неплохое девятое место в первой половине турнирной таблицы.

В послужном списке Казали есть также выступления за «Перуджу», «Прато», «Судтироль», «Венецию» и «Эмполи», а также два матча за сборную Италии U21 в 2020 году.