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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» присматривается к защитнику «Вероны»

29 Января 2022 • 23:56 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

Римский «Лацио» проводит достаточно активную трансферную кампанию - римляне интересуются услугами Алексея Миранчука из «Аталанты», но не только. Как уточняет репортер Альфредо Педулла в своем «Твиттере», уже сейчас, зимой, «орлята» могут заполучить Николо Казале - 23-летнего защитника «Вероны», который в текущем сезоне стал одним из основных футболистов своего клуба.

Он сыграл уже в 22 матчах высшей итальянской лиги и даже отметился голевой передачей. В результате «Верона» занимает неплохое девятое место в первой половине турнирной таблицы.

В послужном списке Казали есть также выступления за «Перуджу», «Прато», «Судтироль», «Венецию» и «Эмполи», а также два матча за сборную Италии U21 в 2020 году.

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Лацио Верона трансферы футбола - зима 2022 Николо Казале
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ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
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