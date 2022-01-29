В Италии сообщили, что переговоры «Фиорентины» и Кокорина по расторжению контракта уже зашли в тупик

Вечером субботы итальянскую прессу сотрясла новость о том, что нападающий Александр Кокорин начал переговоры с руководством «Фиорентины» по поводу досрочного расторжения контракта. Отмечалось, что россиянин после этого сможет присоединиться к новой команде в качестве свободного агента даже вне временных рамок трансферного окна.

Впрочем, уже спустя полчаса после публикации первоначальной информации (пост журналиста Николо Скиры в «Твиттере») появились новые детали ситуации, которые нельзя назвать радостными для обеих сторон. Согласно изданию TWM, переговоры довольно быстро зашли в тупик. О причинах приостановления обсуждений пока неизвестно.