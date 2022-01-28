«Лацио» предлагает Луису Фелипе увеличенный гонорар, пытаясь сохранить его в команде

Римский «Лацио» хочет сохранить у себя 24-летнего защитника Луиса Фелипе, хотя переговоры по этому поводу проходят со скрипом. Сперва римляне предлагали ему контракт на 1,6 миллиона евро ежегодно, затем 1,8 млн, но Фелипе стоял на своем - 2,5 миллиона и не меньше. Сейчас «Лацио» довел свое предложение до 2,1 миллиона плюс бонусы, и, похоже, что наконец-то бразилец дал согласие на продление контракта, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Важным фактором является то, что ему комфортно в Риме и он не хочет менять место работы и, одновременно, проживания. Именно по этой причине Фелипе отклонил предложение «Бетиса», которое было чуть более щедрым, нежели от нынешнего клуба.

Луис Фелипе перебрался в римский клуб в 2016 году, в нынешнем сезоне он сыграл в 20 матчах Серии А.