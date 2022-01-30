В субботу появлялась информация, что «Фиорентина» и нападающий Александр Кокорин начали переговоры по поводу досрочного расторжения контракта. Впрочем, стороны довольно быстро прекратили обсуждения, зайдя в тупик.

Оказывается, «фиалки» не спешат прекращать сотрудничество с россиянином подобным образом. В клубе до сих пор надеются продать футболиста зимой, чтобы избежать убытков. Источник Firenze Viola сообщает, что «Фиорентина» ждет предложений от команд из России и Турции, где позже закрывается трансферное окно, чем в остальных странах Европы.

Напомним, ранее Кокорина активно сватали обратно в РПЛ, а именно в «Химки», но аутсайдер внутреннего первенства не готов платить за игрока.