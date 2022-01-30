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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» все ещё надеется продать Кокорина зимой слухи

30 Января 2022 • 19:34 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

В субботу появлялась информация, что «Фиорентина» и нападающий Александр Кокорин начали переговоры по поводу досрочного расторжения контракта. Впрочем, стороны довольно быстро прекратили обсуждения, зайдя в тупик.

Оказывается, «фиалки» не спешат прекращать сотрудничество с россиянином подобным образом. В клубе до сих пор надеются продать футболиста зимой, чтобы избежать убытков. Источник Firenze Viola сообщает, что «Фиорентина» ждет предложений от команд из России и Турции, где позже закрывается трансферное окно, чем в остальных странах Европы.

Напомним, ранее Кокорина активно сватали обратно в РПЛ, а именно в «Химки», но аутсайдер внутреннего первенства не готов платить за игрока.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин трансферы футбола - зима 2022
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