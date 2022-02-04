Кавазашвили: Кокорина распустили российские клубы

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением о выступлениях Александра Кокорина. «Фиорентина» подтвердила заявку нападающего на весеннюю часть сезона, что показывает - «фиалки» верят в него, и Кавазашвили попытался сказать слово в оправдание российского игрока.

- Если его не выгнали из клуба, значит, он серьезно готовится и не получает травмы. На него есть надежда, - уверен Кавазашвили, слова которого приводит «РБ Спорт».

По мнению Анзора, окружение Кокорина, руководство тех клубов, в которых он выступал, также виновато в том, что сложилась подобная ситуация, так как приложило руку к тому, что футболист несколько сбился с «пути истинного», а еще, вдобавок, часто получает различные повреждения.

- Кокорин не виноват в своих травмах. Виноваты его окружение и клубы, в которых он получал эти повреждения, - уверен бывший спартаковец.

Российский форвард защищает цвета «фиалок» с лета прошлого года, на данный момент он сыграл девять матчей в составе тосканцев. Ранее он выступал лишь в российских клубах, среди которых были и «Зенит», и московское «Динамо», и «Спартак».