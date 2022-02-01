Сарри разгневан руководством «Лацио»

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри недоволен действиями руководства своего клуба. По информации Il Mesaggero, наставника не устроила активность римлян на зимнем трансферном рынке.

Итальянец ожидал от клуба приобретения нового крайнего защитника и полузащитника на замену Ведату Мурики. Сообщается, что теперь Сарри может не продлить контракт с «Лацио», который истекает в конце следующего сезона.

Напомним, что ранее Маурицио возглавлял «Наполи», «Челси» и «Ювентус». В этом сезоне его «Лацио» идёт на восьмом месте в чемпионате Италии, отставая от зоны Лиги чемпионов на 9 очков.