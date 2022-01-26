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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» согласовала трансфер Кабрала

26 Января 2022 • 16:04 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
05.02 22:45

«Фиорентина» нашла замену своему нападающему Душану Влаховичу, который в скором времени станет игроком туринского «Ювентуса». Серба в стане «фиалок» заменит бразильский нападающий «Базеля» Артур Кабрал.

Фабрицио Романо в «Твиттере» сообщает, что «Фиорентина» полностью согласовала со швейцарским клубом сумму трансфера, которая составит 16 миллионов евро + бонусы.

Отметим, что Кабрал выступает за «Базель» на протяжении двух с половиной сезонов. В нынешней кампании футболист отметился 14 голами и 4 артистами в 18 матчах чемпионата Швейцарии. В апреле Кабралу исполнится 24 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Артур Кабрал
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ФИОРЕНТИНА ЛАЦИО
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