«Фиорентина» согласовала трансфер Кабрала

«Фиорентина» нашла замену своему нападающему Душану Влаховичу, который в скором времени станет игроком туринского «Ювентуса». Серба в стане «фиалок» заменит бразильский нападающий «Базеля» Артур Кабрал.

Фабрицио Романо в «Твиттере» сообщает, что «Фиорентина» полностью согласовала со швейцарским клубом сумму трансфера, которая составит 16 миллионов евро + бонусы.

Отметим, что Кабрал выступает за «Базель» на протяжении двух с половиной сезонов. В нынешней кампании футболист отметился 14 голами и 4 артистами в 18 матчах чемпионата Швейцарии. В апреле Кабралу исполнится 24 года.